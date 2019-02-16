انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (1) - (0) بلد الوليد.. فوز صعب لحامل اللقب

يستقبل برشلونة نظيره بلد الوليد على ملعب كامب نو، في الجولة 24 من الدوري الإسباني، بغية تعزيز صدارته للمسابقة.

Filgoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هنا

....................................

نهاية المباراة

ق.+90 جوردي ماسيب يمنع هدفا مؤكدا جديدا أمام سواريز الذي سدد برعونة

ق.80 ميسي ينطلق ويسدد كرة جديدة تمر مباشرة إلى جوار القائم

ق.85 ليونيل ميسي يهدر ركلة جزاء بعد تصدي للحارس ماسيب

ف.65 جوردي ماسيب حارس بلد الوليد ينقذ انفرادا كاملا من لويس سواريز

ق.60 دخول لويس سواريز بدلا من بواتنج

ق.55 كيفن برنس بواتنج يهدر انفرادا بعد أن تصرّف برعونة

ق.53 ميسي يتحصل على فرصة جديدة بعد تمريرة من عثمان ديمبيلي، والأرجنتيني يسدد خارج المرمى

ق.49 جوردي ماسيب حارس مرمى بلد الوليد ينقذ كرة مستحيلة بعد تسديدة ميسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 برشلونة يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء بواسطة ليونيل ميسي

بداية المباراة

لحظات على انطلاق المباراة