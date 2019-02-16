بالفيديو - سيتي يسقط نيوبورت بسهولة في كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت، 16 فبراير 2019 - 21:36

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي

عبر مانشستر سيتي بسهولة إلى الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز بنتيجة 4-1 يوم السبت على مضيفه نيوبورت كاونتي المنتمي لدوري الدرجة الرابعة الإنجليزية.

وسجل ليروي ساني الهدف الأول في الدقيقة 51 وأضاف زميله فيليب فودين هدفين في الدقيقتين 75 و89 وكان آخر أهداف سيتي من نصيب رياض محرز في الدقيقة 94 بينما أحرز بادريج أموند هدف المضيف الوحيد في الدقيقة 88.

وأجرى المدرب جوسيب جوارديولا عدة تغييرات على تشكيلته الأساسية فدفع بساني وجابريل جيسوس وفودين ومحرز.

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وينتظر سيتي قرعة ربع النهائي يوم الاثنين للتعرف على منافسه المقبل.

ولحق سيتي ببرايتون الذي عبر للدور ربع النهائي بالفوز يوم السبت على ضيفه ديربي كاونتي بنتيجة 2-1 وهو اللقاء الذي شهد تسجيل المخضرم آشلي كول لاعب ديربي لأول هدف له في تاريخ البطولة رغم فوزه بها 7 مرات سابقة.

وخسر ويمبلدون على ملعبه بهدف أمام ميلوول.

ويلعب الأحد بريستول سيتي أمام ولفرهامبتون ويواجه دونكاستر روفرز ضيفه كريستال بالاس ويستضيف سوانزي سيتي نادي برينتفورد.

وتقام أقوى مباريات المرحلة يوم الاثنين في لندن عندما يستضيف تشيلسي فريق مانشستر يونايتد.

مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي

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