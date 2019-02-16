بالفيديو - المريخ يضرب مولودية الجزائر بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس زايد

تأهل المريخ السوداني عن جدارة واستحقاق إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه يوم السبت على ضيفه مولودية الجزائر بنتيجة 3-صفر.

وسجل محمد رشيد الهدف الأول في الدقيقة 25 ثم أحرز محمد يوسف مرتين في الدقيقتين 32 و68 ليطيح السودانيون بالفريق الجزائري من البطولة العربية.

وكان لقاء الذهاب انتهى بدون أهداف في الشراقة بالجزائر قبل أن يحسم المريخ موقعة الإياب لصالحه في أم درمان.

وضرب المريخ موعدا مع النجم الساحلي في الدور نصف النهائي. ويلعب ممثل السودان لقاء الذهاب في ملعبه.

ولم يحدد الاتحاد العربي لكرة القدم مواعيد مباريات نصف نهائي البطولة بعد.

وفاز الهلال السعودي يوم السبت على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 في ذهاب الدور ربع النهائي بينما انتهى لقاء الوصل الإماراتي أمام ضيفه الأهلي السعودي بالتعادل بنتيجة 2-2.