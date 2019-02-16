البدري: طلب تركي آل الشيخ تأجيل مواجهة بيراميدز والهلال منطقي حتى لا يغيب النجوم

أشاد حسام البدري رئيس إدارة الكرة في نادي بيراميدز، بتوصية تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك النادي بتأجيل المباراة الودية ضد الهلال السعودي والتي كان مقررا لها يوم 22 مارس المقبل.

وأعلن آل الشيخ بشكل رسمي، طلبه تأجيل المباراة الودية التي تم الاتفاق عليها بين الناديين، لوقت لاحق، مؤكدا أن الطلب يأتي بسبب الارتباطات الخاصة بلاعبي الفريقين مع منتخبي السعودية ومصر خلال شهر مارس المقبل.

وأوضح البدري "طلب آل الشيخ منطقي للغاية، خاصة وأنه حريص على إقامة المباراة بين الهلال وبيراميدز بمشاركة جميع نجوم الفريقين، والتجمع الدولي في شهر مارس سيشهد تواجد أكثر من لاعب بالفريقين في صفوف منتخبي السعودية ومصر، وبالتالي سيغيب عدد كبير من النجوم عن اللقاء".

وأضاف "المستشار تركي آل الشيخ حريص كل الحرص على منتخبي السعودية ومصر، ومصالحهما وبالتالي طلب تأجيل المباراة لأجل غير مسمى لحين الاستقرار على موعد جديد لها، وأشيد بسمو الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي على تفهمه للموقف ودوره الرائع مع آل الشيخ في الاتفاق على تلك المواجهة القوية".

وكان مقررا إقامة المباراة على ملعب جامعة الملك سعود، الذي يخوض الهلال مبارياته في السعودية عليه ويطلق عليه "محيط الرعب".

فترة التوقف الدولي المقبلة تبدأ في الـ 18 من شهر مارس وتستمر حتى 26 من نفس الشهر.

وتشهد تلك الفترة الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 إلى جانب بعض المباريات الودية.