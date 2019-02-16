خاص مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: طبيعة اللاعب المصري سبب تراجعنا أمام النجوم

السبت، 16 فبراير 2019 - 20:23

كتب : ياسر الشريف

احمد قناوى الاسماعيلي

فسر أحمد قناوي المدرب العام لنادي الإسماعيلي، سبب تراجع فريقه خلال مباراة النجوم، والتي انتهت بفوز الدراويش 3-2.

الإسماعيلي حقق فوزا مهما على النجوم في الجولة 22 من الدوري المصري على استاد جهاز الرياضة العسكري، مباراة شهدت عودة النجوم مرتين في المباراة وتقليص التأخر إلى هدف واحد.

وقال قناوي في تصريحات خاصة لـ Filgoal.com: "الفوز على النجوم مهم وجاء في وقت مناسب حتى يتقدم الفريق خطوات للأمام على جدول الترتيب".

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مضيفا: "عودة النجوم مرتين للمباراة حدثت بسبب طبيعة اللاعب المصري ورغبته في الحفاظ على الفوز".

وأردف: "الإسماعيلي تراجع رغبة في تأمين دفاعاته، وبالتالي حدث ضغط كبير علينا ونتج الكثير من الأخطاء وتهديد لمرمانا".

وأتم: "تبديلات المدرب هدفها كان الحفاظ على تقدم الفريق والحفاظ على سيطرة وسط الملعب".

الإسماعيلي رفع رصيده إلى 27 نقطة متقدما إلى المركز الثامن، فيما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة في المركز 16.

الإسماعيلي النجوم الدوري المصري

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