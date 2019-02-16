بالفيديو – الحل عند جريزمان دائما.. أتليتكو يتخطى رايو في دربي مدريدي صغير

فاز أتليتكو مدريد على مضيفه رايو فاييكانو بهدف دون رد، على ملعب فاييكاس، بالجولة 24 من الدوري الإسباني.

أتليتكو استفاق بعد هزيمتين متتاليتين أمام ريال بيتيس وريال مدريد في مسابقة الدوري، فيما واصل رايو سجله السلبي أمام جيرانه من العاصمة مدريد، إذ خسر كل مبارياته الستة أمامهم في دوري الموسم الحالي.

هدف المباراة الوحيد سُجل بواسطة الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 74 بعد تمريرة من ألفارو موراتا.

جريزمان سجل هدفه التاسع إجمالا في شباك رايو، ليكون الجار المدريدي هو الضحية المفضلة للمهاجم الفرنسي.

لاعب ريال سوسيداد السابق سجّل 8 من أصل آخر 12 هدفا سجلها أتليتكو مدريد في بطولة الدوري هذا الموسم.

الهدف رقم 101 لـ جريزمان في الدوري الإسباني، ليكون رابع أفضل هدف من بين اللاعبين الممارسين في المسابقة حاليا بعد ليونيل ميسي، أريتز أدوريز، كريم بنزيمة.

جريزمان هو أكثر لاعب يسجل في تاريخ أتليتكو عندما يفوز الفريق بنتيجة 1-0، فعلها 13 مرة، ليتفوق على فيرناندو توريس الذي فعلها 12 مرة.

ليكرر أتليتكو فوزه بنفس النتيجة على رايو في مباراة الدور الأول، والتي كان بطلها جريزمان أيضا بهدفه الوحيد.

جريزمان هو أكثر اللاعبين تأثيرا في الدوري الإسباني هذا الموسم، إذ ساهمت أهدافه في حصد 13 نقطة لـ أتليتكو مدريد، أكثر من أي فريق آخر.

أتليتكو رفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني مؤقتا متفوقا على ريال مدريد صاحب الـ 45 نقطة بمباراة أقل. فيما تجمد رصيد رايو عند 23 نقطة في المركز 18.