يحل الاتحاد السكندري المصري ضيفا على الهلال السعودي في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، على استاد جامعة المللك سعود.

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نهاية المباراة بفوز الهلال 3-صفر

ق.55 دخول رزاق سيسيه بدلا من عمار حمدي

دخول سالم الدوسري بدلا من محمد البريك

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.41 جوميس يضيف الهدف الثالث للهلال بتسديدة يسارية بعد عرضية من ياسر الشهراني

ق.31 بافيتيمبي جوميس يضيف الهدف الثاني للهلال بعد تمريرة من محمد الشلهوب

ق.21 توني سيلفا يهدر انفرادا صريحا بالمرمى ويفوّت فرصة التعادل للاتحاد السكندري بعد تألق عبد الله المعيوف

ق.14 الهدف الأول للهلال بواسطة كارلوس إدواردو

انطلاق المباراة

لحظات على انطلاق المباراة