مواعيد مباريات اليوم السبت 16-2-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي وقمة الاتحاد والهلال

الجمعة، 15 فبراير 2019 - 23:58

كتب : FilGoal

أزارو - أجاي - الأهلي - الإنتاج

مباريات في الدوري المصري وكأس زايد للأبطال ودوري إسباني وإيطالي. أهلا بكم في سبت كروي ناري جديد.

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في الدوري المصري، يلعب الإسماعيلي أمام النجوم في الرابعة عصرا على أون سبورت.

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ثم يحل الأهلي ضيفا على الإنتاج الحربي في السابعة مساءً في لقاء يبث على قناة أون سبورت أيضا والنيل للرياضة.

في كأس زايد للأبطال، يحل الاتحاد السكندري ضيفا على الهلال السعودي في السادسة والنصف مساءً على قناة أبو ظبي الرياضية في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.

في إسبانيا، تستمر مباريات الجولة الـ 24 بمواجهة سيلتا فيجو ضد ليفانتي في الثانية ظهرا ثم رايو فاليكانو ضد أتليتكو مدريد في الخامسة والربع مساءً ثم ريال سوسيداد ضد ديبورتيفو ليجانيس في السابعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 3.

برشلونة سيستضيف بلد الوليد في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 3.

في الدوري الإيطالي، سيلعب كالياري ضد بارما في السابعة مساءً ثم أتلانتا ضد ميلان في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4 على الترتيب.

وفي كأس إنجلترا، سيلعب مانشستر سيتي ضد نيوبورت كاونتي في السابعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 2.

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في الدوري في إيطاليا في إسبانيا كأس زايد

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