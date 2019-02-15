بالفيديو - يوفنتوس يمضي بثبات نحو اللقب الثامن تواليا بفوز سهل على فروزينوني

الجمعة، 15 فبراير 2019 - 23:21

كتب : FilGoal

ديبالا - رونالدو - يوفنتوس

أسقط يوفنتوس بسهولة ضيفه فروزينوني بنتيجة 3-صفر يوم الجمعة في الجولة 24 من الدوري الإيطالي ليقطع فريق السيدة العجوز خطوة أخرى نحو الحفاظ على اللقب للموسم الثامن تواليا.

ورفع بطل إيطاليا رصيده إلى 66 نقطة موسعا الفارق إلى 14 نقطة مع وصيفه نابولي الذي يستضيف تورينو يوم الأحد.

وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الأول في الدقيقة السادسة وأحرز المدافع ليوناردو بونوتشي الهدف الثاني في الدقيقة 17 واختتم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الثلاثية بهدف في الدقيقة 63.

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ويستعد الفريق لمواجهة قوية مرتقبة يوم الأربعاء أمام مضيفه أتليتكو مدريد الإسباني في لقاء الذهاب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وفي 24 فبراير يحل ضيفا على بولونيا في الدوري.

يوفنتوس فروزينوني الدوري الإيطالي

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