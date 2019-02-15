بالفيديو - بايرن يستقبل هدفا بعد 13 ثانية.. ليس الأسرع في تاريخ الدوري الألماني

الجمعة، 15 فبراير 2019 - 21:57

كتب : FilGoal

ليون جوريتسكا

تلقى بايرن ميونيخ هدفا مبكرا جدا في دربي بافاريا أمام أوجسبورج، بعد 13 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

لاعبو بايرن اضطروا لانتشال الكرة من شباكهم بعد لمسة واحدة، عندما سجّل ليون جوريتسكا بالخطأ في مرمى حارسه مانويل نوير.

الهدف ليس الأسرع في تاريخ الدوري الألماني، إذ يظل الرقم القياسي مسجلا باسم كريم بلعربي بعد 9 ثوانٍ لفريقه باير ليفركوزن في موسم 2014\2015، رقم عادله كيفن فولاند بقميص هوفنهايم في الموسم التالي.

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هدف جوريتسكا هو الهدف العكسي الثالث الذي يسجل في أول دقيقة بإحدى مباريات الدوري الألماني تاريخيًا.

أوجسبورج لم يهنأ بالتقدم كثيرا، إذ عادل الفرنسي كينجسلي كومان النتيجة في الدقيقة 17، قبل أن يُعيد الكوري جي دونج وون التقدم لـ أوجسبورج في الدقيقة 24 بتسديدة يسارية رائعة.

الدوري الألماني بايرن ميونيخ أوجسبورج ليون جوريتسكا

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