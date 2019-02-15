تقرير: لاعب باريس سان جيرمان يرفض الانضمام لمنتخب بنين

الجمعة، 15 فبراير 2019 - 21:18

كتب : FilGoal

كولين داجبا - باريس سان جيرمان

رفض كولين داجبا لاعب باريس سان جيرمان، قبول دعوة الانضمام لمنتخب بنين، وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

كولين داجبا

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
بنين

داجبا (20 عاما) يلعب كظهير أيمن في باريس سان جيرمان، ودخل بديلا خلال مباراة مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، مسجلا ظهوره الأول على الإطلاق بالمنافسة القارية.

التقرير ذكر أن الفرنسي ميشيل دوسييه المدير الفني لمنتخب بنين، عرض على داجبا الانضمام إلى المنتخب الإفريقي، والأخير رفض مفضلا الاستمرار مع منتخب شباب فرنسا الذي سينافس في بطولة أوروبا بالصيف المقبل، والإبقاء على فرصه في تمثيل المنتخب الأول للديوك في المستقبل.

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داجبا مولود في مدينة بيثون الفرنسية لأب بنيني، مما يسمح له بتمثيل المنتخب الإفريقي إن أراد.

بنين قد تتواجد في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة على أرض مصر في الصيف المقبل، إذ يكفيها الفوز على توجو في الجولة الاخيرة من التصفيات، أو التعادل وانتظار تعثر جامبيا أمام الجائر.

وكان داجبا قد ظهر في 7 مباريات إجمالا هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، بواقع 342 دقيقة.

كولين داجبا باريس سان جيرمان بنين كأس الأمم الإفريقية

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