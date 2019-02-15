جاتوزو: علينا ارتداء خوذات أمام أتالانتا

شدد جينارو جاتوزو مدرب ميلان على صعوبة مباراة فريقه يوم السبت أمام مضيفه أتالانتا في الجولة 24 للدوري الإيطالي.

وقال جاتوزو في تصريحات صحفية:"سنحتاج لارتداء خوذات. نواجه فريقا كبيرا في إيطاليا يقدم مستوى مذهل على الصعيدين البدني والفني. يلعبون كرة قدم فريدة من نوعها. سيكون لقاء صعبا وحاسما وعلينا التأكد من قدرتنا على اللعب جيدا".

ويحتل ميلان المركز الرابع في ترتيب البطولة برصيد 39 نقطة وخلفه مباشرة بفارق نقطة الثلاثي أتالانتا وروما ولاتسيو.

وواصل جاتوزو لاعب ميلان السابق "علينا احترام منافسنا، وأن نلعب بعقلانية وتقديم أداء عظيم. يضغطونك عاليا وينتشرون بكثافة في المنطقة. علينا الظهور بشكل جيد هجوميا ودفاعيا".

وأتم بطل العالم مع إيطاليا في 2006 "تحتاج لهذه النوعية من المباريات فهي التي تمنحك الخبرة. سيكون اختبارا هاما لتطورنا. الفوز سيوجه إنذارا وقد يصنع الفارق على الصعيد الذهني. رغم ذلك لا يزال الطريق طويلا وأمامنا كثير من النقاط لنحصل عليها. لا توجد مباريات سهلة".