جيجز: يونايتد لا يغتر بالفوز.. لذلك لا داعي للاكتئاب بعد لقاء باريس

بالنسبة لريان جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق فإن خسارة الفريق في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان ليس بفاجعة كبرى في ظل النتائج الطيبة للنادي مع المدرب النرويجي الشاب أولي جونار سولشاير.

وقال الويلزي عبر شبكة سكاي سبورتس البريطانية:"الفريق رائع منذ قدوم سولشاير لكن جميعنا يعلم أحوال النادي، كانوا في مركز بعيد بالدوري قبل أن يتولى المهمة، وعام بعد آخر لا يزال بعض لاعبي يونايتد لا يتمتعون بخبرة المنافسة في دوري أبطال أوروبا".

ثم استدرك "لكن التعاقدات واعدة، مثلما لا يغتر النادي حين يفوز لابد ألا يتمكن منه الاكتئاب بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان. كان سيخسر في مرحلة ما".

وأتم "هناك مباريات كبرى مقبلة أمام النادي من أجل استعادة عافيته، مباراتان صعبتان أمام تشيلسي وليفربول، ربما (مواجهة الأخير) اللقاء الأهم لجمهور يونايتد، مواجهتان طيبتان لتلعبهما بعد الخسارة، لا تحتاج عونا لإعداد اللاعبين لهما".

بعد 11 مباراة متتالية قهر فيها يونايتد جميع منافسيه بالفوز 10 مرات والتعادل في لقاء وحيد، سقط في الاختبار القاري على ملعبه يوم الثلاثاء بعدما هزمه باريس بنتيجة 2-صفر في ذهاب الدور ثمن النهائي.

ويحل يونايتد ضيفا على تشيلسي يوم الاثنين في لقاء مرتقب بالدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي وبعد 5 أيام يستضيف ليفربول في الدوري.