جيجز: يونايتد لا يغتر بالفوز.. لذلك لا داعي للاكتئاب بعد لقاء باريس

الجمعة، 15 فبراير 2019 - 20:38

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان

بالنسبة لريان جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق فإن خسارة الفريق في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان ليس بفاجعة كبرى في ظل النتائج الطيبة للنادي مع المدرب النرويجي الشاب أولي جونار سولشاير.

وقال الويلزي عبر شبكة سكاي سبورتس البريطانية:"الفريق رائع منذ قدوم سولشاير لكن جميعنا يعلم أحوال النادي، كانوا في مركز بعيد بالدوري قبل أن يتولى المهمة، وعام بعد آخر لا يزال بعض لاعبي يونايتد لا يتمتعون بخبرة المنافسة في دوري أبطال أوروبا".

ثم استدرك "لكن التعاقدات واعدة، مثلما لا يغتر النادي حين يفوز لابد ألا يتمكن منه الاكتئاب بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان. كان سيخسر في مرحلة ما".

أخبار متعلقة

مدرب لوبي ستارز يفجرها: أحد الأشخاص عرض علينا رشوة قبل لقاء الوداد.. ومصدر مغربي يؤكد فوساتي: فخور بما يقدمه الأهلي تحت قيادتي.. ولا تهمني نتائج الوصل السومة: الوصل فريق مميز.. أخرج الأهلي المصري من البطولة العربية مورينيو يرد على مجلة صنفت نيمار كأفضل لاعب برازيلي منذ بيليه

وأتم "هناك مباريات كبرى مقبلة أمام النادي من أجل استعادة عافيته، مباراتان صعبتان أمام تشيلسي وليفربول، ربما (مواجهة الأخير) اللقاء الأهم لجمهور يونايتد، مواجهتان طيبتان لتلعبهما بعد الخسارة، لا تحتاج عونا لإعداد اللاعبين لهما".

بعد 11 مباراة متتالية قهر فيها يونايتد جميع منافسيه بالفوز 10 مرات والتعادل في لقاء وحيد، سقط في الاختبار القاري على ملعبه يوم الثلاثاء بعدما هزمه باريس بنتيجة 2-صفر في ذهاب الدور ثمن النهائي.

ويحل يونايتد ضيفا على تشيلسي يوم الاثنين في لقاء مرتقب بالدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي وبعد 5 أيام يستضيف ليفربول في الدوري.

جيجز سولشاير مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - هدف بعد 13 ثانية وعودة بعد تأخر.. بايرن ينتصر في اختباره الأخير قبل صدام ليفربول 6 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - يوفنتوس يمضي بثبات نحو اللقب الثامن تواليا بفوز سهل على فروزينوني 9 دقيقة | أوروبا
صلاح عبد اللطيف يعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه بالزمالك.. والإدارة توافق 14 دقيقة | مصر
بالفيديو - "هدده قائلا: والله لأكسر راسك".. مدير الاتحاد يعتدي على مدرب الرائد والأخير يتنازل 30 دقيقة | أوروبا
ذكرى تاريخية لليفربول أمام بايرن في دوري الأبطال 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
4 مواهب صاعدة تتحدث لـ في الجول عن حلم اللعب مع كبار الإسماعيلي 51 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم 2 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 3 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي 4 الأهلي لـ في الجول: مواجهة بيراميدز نهاية فبراير؟ قراراتنا واضحة.. على الكل تحمل مسؤولياته

قد ينال إعجابك