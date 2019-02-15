فوساتي: فخور بما يقدمه الأهلي تحت قيادتي.. ولا تهمني نتائج الوصل

الجمعة، 15 فبراير 2019 - 20:18

كتب : هاني العوضي

خورخي فوساتي

أشاد خورخي فوساتي المدير الفني للأهلي السعودي، بفريقه قبل مواجهة الوصل الإماراتي، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال مساء السبت.

فوساتي تحدث في المؤتمر الصحفي: "المواجهة ستكون صعبة، لأن المنافس يتمتع بإمكانيات عالية ويمتلك لاعبين على مستوى عالٍ من الجاهزية. ولكننا سنقدّم كل ما في وسعنا للفوز وضمان التأهل إلى الدور المقبل".

مضيفا: "الجميع يعرف أنني استلمت الفريق منذ فترة قصيرة وبدأت استكشاف هويته في المباريات السابقة. أنا فخور بالأداء الذي نقدّمه، ومتأكد أننا سنقدم مستوى يليق باسم الأهلي في البطولة العربية، فالأجواء رائعة داخل المجموعة والمعنويات عالية".

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وأتم: "لم أتابع الوصل في مباراته الأخيرة، لكني درسته جيدا، هذا أسلوبي قبل أي مباراة. من الطبيعي أن يتعثر أي فريق، هذا أمر معرض له كل الفرق، الحكم لا يكون على النتائج، ما يهمني هو الأداء، وفي هذه المسابقة تظهر الفرق بشخصية مختلفة".

فوساتي (66 عاما) تعاقد مع الأهلي في 6 فبراير الماضي، خلفا لـ بابلو جويدي.

خورخي فوساتي الأهلي الوصل كأس زايد للأندية الأبطال البطولة العربية

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