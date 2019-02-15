راموس: تعمدت ارتكاب المخالفة وليس التحصل على إنذار.. ومباراة روما دليل صدقي

الجمعة، 15 فبراير 2019 - 19:53

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد - أياكس

واصل سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الدفاع عن نفسه أمام تهمة التحصل على بطاقة صفراء بشكل متعمد أمام أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد حقق فوزا مهما على مضيفه أياكس بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، وراموس تحصّل على بطاقة صفراء في نهاية المواجهة ستغيّبه عن جولة الإياب.

طالع تصريحات سيرخيو راموس بعد المباراة التي ألمح فيها إلى تعمده ارتكاب المخالفة

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قائد ريال مدريد تحدّث إلى ماركا اليوم الجمعة وواصل نفي أي نية للتحصل على البطاقة وبالتالي الغياب عن المباراة المقبلة ودخول ربع النهائي نظيفا من البطاقات: "أنا متفاجئ بكل ذلك، كنت أقصد ارتكاب المخالفة، إنها مخالفة لا مفر منها".

وأضاف: "صحيح أنني غامرت بالتحصل على بطاقة صفراء والتعرض للإيقاف عن مباراة الإياب، ولكني لم أمتلك خيارا. كانت هجمة مرتدة خطيرة في الدقيقة 88 في مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، ولهذا صرّحت إنني سأكذب لو قلت إنني سأتعرض للإيقاف، تماما كمعرفتي بحتمية ارتكاب المخالفة. هذا ما قصدته بقول ضرورة اتخاذ القرارات غير الاعتيادية في كرة القدم".

واختتم مدللا: "إن أردت الحصول على إنذار والتعرض للإيقاف، لفعلت ذلك في دور المجموعات في مباراة روما، لأننا كنا قد تأهلنا بالفعل في هذه المباراة، والمباراة الأخيرة أمام سسكا موسكو كانت تحصيل حاصل، ولم يتم استدعائي إليها بأي حال".

راموس خاض مباراته رقم 600 بقميص ريال مدريد، وقد يتعرّض للإيقاف عن مباراة إضافية حال أثبت تحقيق الاتحاد الأوروبي تعمده الحصول على بطاقة صفراء، عقوبة تعرّض لها زميله داني كارباخال في الموسم الماضي بعد تعمده الحصول على بطاقة صفراء.

سيرخيو راموس ريال مدريد

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