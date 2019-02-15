انتهت في الدوري - المقاولون (2) (0) طلائع الجيش

يستقبل المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش في الجولة 22 من الدوري المصري على استاد عثمان أحمد عثمان.

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ق.67 محمد طلعت يضيف الهدف الثاني للمقاولون بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من لويس إدوارد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+45 أحمد علي يسجل هدف المقاولون العرب الأول من ركلة جزاء سددها في منتصف المرمى بنجاح

بداية المباراة

لحظات على انطلاق المباراة