عودة بعد التعادل مع الحدود: أحمد الله أنني لم أخسر

أبدى محمد عودة مدرب بتروجت رضاه عن التعادل يوم الجمعة أمام مضيفه حرس الحدود بنتيجة 2-2 في الجولة 22 للدوري المصري الممتاز.

وقال عودة عبر قناة أون سبورت:"المطر أفسد الملعب في الشوط الثاني وتأثرنا باعتماد المنافس على الكرات الطولية التي لا نجيدها حتى اللحظة".

وواصل "أطمح للفوز طبعا لكن أحمد الله أنني لم أخسر".

وقاد عودة، مدرب المقاولون العرب الأسبق، بتروجت في اللقاء الرابع بالدوري. فاز على وادي دجلة في الجولة الماضية بعد خسارتين أمام الإسماعيلي والمصري.

وتولى عودة قيادة الفريق المنتمي للسويس خلفا للمدرب مؤمن سليمان.

ويستضيف بتروجت فريق الإنتاج الحربي يوم الخميس.