مدرب ريال مدريد الأسبق: من باب الاحترام أن يتعلّم بيل اللغة الإسبانية

حَث الويلزي جون توشاك المدير الفني الأسبق لـ ريال مدريد، مواطنه جاريث بيل واللاعب الحالي للفريق، على تعلُم اللغة الإسبانية.

توشاك قاد ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني 1989\1990، قبل أن يقوده في ولاية ثانية قصيرة عام 1999.

وصرّح توشاك في حديثه إلى إذاعة "أوندا سيرو": "عندما تذهب إلى بلد، فمن باب الاحترام للنادي وللمشجعين، عليك أن تحاول تعلُم اللغة، على بيل أن يحاول ذلك".

مسارات توشاك وبيل تقاطعت سابقا وقتما تولى المدرب المخضرم تدريب ويلز ما بين 2004 و2010، إذ أعطى وقتها جناح ريال مدريد ظهوره الدولي الأولى: "بيل خاض مباراته الدولية الأولى تحت قيادتي وقتما بلغ 17 عاما، أشركته كظهير أيسر، إنه لاعب رائع عندما يكون جاهزا".

وأضاف: "بيل موهبة غير عادية، ولكن الإصابات عطّلته كثيرا".

لاعب توتنام السابق يعاني مع اللغة الإسبانية منذ انتقاله إلى ريال مدريد عام 2013، أمر سلّط عليه زميله مارسيلو الضوء قبل أيام عندما صرّح أنه يتواصل معه بلغة الإشارة فقط. (طالع التفاصيل)

توشاك الذي أشرف في السابق على تدريب سوانزي سيتي، سبورتنج لشبونة، ريال سوسيداد، ديبورتيفو لاكورونيا، بشكتاش، سانت إيتيان، الوداد البيضاوي، اعترف بصعوبة عودته للتدريب بعد تجربة تراكتور سازي الإيراني في العام الماضي: "من الصعب أن أعود لممارسة التدريب بكل صراحة، أنا قريب من إتمام السبعين والكثير من الأمور تغيرت والتدريب صار أصعب. اللاعبون يبلغون 21 عاما والحياة تبدلت بشكل كبير".

وأفصح عن فرقه المفضلة: "أفضل ذكرياتي كمدرب كانت مع سوانزي سيتي، ومع ريال سوسيداد الذي قضيت في تدريبه 10 سنوات".

قبل أن يختار أفضل اللاعبين الذين دربهم: "أفضل اللاعبين الذين دربتهم في مسيرتي؟ (لويس) أركونادا في سوسيداد، بيبيتو ونور الدين نيبت في ديبورتيفو".