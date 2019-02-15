نيمار: شرف لي اللعب مع بوفون

أثنى نيمار نجم باريس سان جيرمان على زميله الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون الذي انتقل إلى الفريق مطلع الموسم الحالي قادما من يوفنتوس بطل إيطاليا.

وقال البرازيلي في حوار مع قناة فوي كلير في يوتيوب:"إنه ظاهرة. شرف لي أن أكون جزءا من مسيرته".

وواصل اللاعب البالغ عمره 27 عاما "إنه شخص جيد جدا، تحدثت معه وقلت: أعلم أنك تريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، هذا الموسم سأفعل كل شيء لأقتنصها لك".

وأتم "حين تعرضت للإصابة، بعث لي برسالة قال فيها: هيا، ارجع بسرعة لأنك وعدت".

ويغيب نيمار عن مباريات باريس بسبب الإصابة وقد يعود للمشاركة في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

وقطع باريس شوطا كبيرا نحو التأهل لدور الـ8 بعد فوزه يوم الثلاثاء بهدفين على مضيفه مانشستر يونايتد في لقاء الذهاب للدور ثمن النهائي.

ولم يتوج بوفون بدوري أبطال أوروبا من قبل بينما فاز به نيمار مع برشلونة في 2014-2015 حين هزم يوفنتوس في النهائي وكان الأول حارسا للفريق الإيطالي.