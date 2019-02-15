مدرب الهلال: نتسلح بعقلية البطل أمام الاتحاد

شدد زوران ماميتش مدرب الهلال على استعداد فريقه بشكل جيد لمواجهة الاتحاد يوم السبت في لقاء الذهاب من الدور ربع النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال.

وقال الكرواتي في تصريحات صحفية:"نحترم الاتحاد لكننا نملك عقلية البطل مع احترامنا لكافة المنافسين. لا يوجد لقاء سهل وعلى الجميع التنبه لذلك".

وواصل المدرب السابق للعين الإماراتي "الاتحاد هجومه جيد ويلعب على الجناحين بشكل طيب ولديه إصرار على الفوز ويجيد المواجهات خارج ملعبه".

ويحل زعيم الثغر ضيفا على بطل السعودية ويستضيف لقاء الإياب في 25 فبراير.

وقدم الاتحاد مستوى رائع في البطولة حتى الآن وأطاح بالترجي التونسي والزمالك ليضرب موعدا مع الهلال في دور الـ8.