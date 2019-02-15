الهاني سليمان: جمهور الهلال لن يؤثر علينا

يثق الهاني سليمان حارس الاتحاد في قدرة فريقه على تحقيق نتيجة طيبة يوم السبت أمام مضيفه الهلال في لقاء الذهاب من الدور ربع النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال رغم خوض المباراة في ملعب جامعة الملك سعود الذي منتظر امتلائه بجمهور الزعيم.

وقال قائد سيد البلد في تصريحات صحفية:"الهلال كبير وبه لاعبين مميزين لكن في كرة القدم لا يوجد صغير وكبير والاجتهاد هو ما يصنع الفارق".

وواصل "لن نتأثر بقوة الجمهور بل سيكون ذلك دافعا لنا، لاعب الكرة يحب اللعب وسط الجمهور وهذا يساعده على الإبداع".

ويحل زعيم الثغر ضيفا على بطل السعودية ويستضيف لقاء الإياب في 25 فبراير.

وقدم الاتحاد مستوى رائع في البطولة حتى الآن وأطاح بالترجي التونسي والزمالك ليضرب موعدا مع الهلال في دور الـ8.