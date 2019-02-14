انتهت الدوري الأوروبي - مالمو (1) تشيلسي (2).. زيوريخ (1) نابولي (3)

الخميس، 14 فبراير 2019 - 22:00

كتب : FilGoal

جيرو - مالمو - تشيلسي

مباريات ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي بدأت. تشيلسي يلتقي مع مالمو السويدي ونابولي في ضيافة زيوريخ السويسري.

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زيوريخ ونابولي (تابع المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت

ق83: هدف تقليص الفارق لفريق السويسري عن طريق كولولي.

ق77: نابولي يسجل الثالث عن طريق بيوتر زيلينسكي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق21: نابولي يضيف الثاني من تسديدة داخل منطقة الجزاء لكاييخون.

ق11: لورينزو إنسيني يضع نابولي في المقدمة.

انطلاق اللقاء

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مالمو وتشيلسي (تابع المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت

ق80: أندريس كريستينسن يسجل هدف تقليص الفارق للفريق السويدي.

ق58: جيرووو يسجل الثاني بالكعب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30: روس باركلي يسجل الهدف الأول للبلوز.

انطلاق اللقاء

تشيلسي نابولي الدوري الأوروبي

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