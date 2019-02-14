يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز وسموحة، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 94 هدف راااااائع لبيراميد. كرة طويلة خرج أبو جبل من مرماه وأبعدها، لكن السعيد قابلها بتصويبة رااائعة في المرمى من منتصف الملعب.

ق. 71 تصويبة قوية من كينو وأبو جبل يتألق ويحولها إلى ركنية.

ق. 66 تصدي رائع من الشناوي. تصويبة من داخل الست ياردات، يتصدى لها الشناوي ببراعة

ق. 63 عبد الله بكري يشارك بدلا من رجب بكار.

ق. 61 جووووول ثااالث لبيراميدز عن طريق عمر خربين من ركلة الجزاء.

ق. 61 ركلة جزاااء لبيراميدز.

ق. 58 رجب نبيل بدلا من محمود عزت.

ق. 56 جووووول ثاني. تمريرة من عمر جابر إلى بينافينتي الذي أرسل عرضية، قابلها سيفوينتي بتصويبة في الزاوية البعيدة.

ق. 46 جوووول أول لبيراميدز. عرضية من كينو يضعها محمود منصور بالخطأ في مرماه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 40 عرضية من عمر خربين يقابلها سيفوينتي بلمسة بجانب القائم.

ق. 4 بينية رائعة إلى سيفوينتي الذي يسدد وأبو جبل يتصدى لها بنجاح.

بداية المباراة