كلوب: أعد خطتي لملاقاة بايرن بدون لوفرين.. وأنتظر خبرا سعيدا منه

الخميس، 14 فبراير 2019 - 16:38

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي ليفربول بهدف لوفرين في نيوكاسل

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أنه يعد خططه لمباراة بايرن ميونيخ الأسبوع المقبل بدون ديان لوفرين مدافع الفريق المصاب.

ويحل بايرن ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، في ظل أزمة دفاعية بإيقاف فيرجيل فان دايك وإصابة أكثر من مدافع.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "لا أريد أن أستبعد إمكانية عودته ولكن لا يمكنني التخطيط للمباراة والاعتماد على وجود اسمه"

أخبار متعلقة

كورتوا: أتمنى انضمام هازارد إلى ريال مدريد وفاة مكتشف أفضل جيل في مانشستر يونايتد يونايتد يعلن عما دفعه كتعويض مقابل إقالة مورينيو وبعض أعضاء الجهاز الفني لوفرين لصلاح: جعلتني عصبيا

وأضاف عن عدم حضور المدافع الكرواتي لمعسكر الفريق القصير بإسبانيا "ليس هنا لأسباب وجيهة، لأنه لا يمكن أن يكون جزءًا من التدريب".

وواصل الألماني "سنعود إلى إنجلترا يوم الجمعة ومن يوم السبت سيعود ديان إلى ميلوود وسنرى. لكن ، بالطبع، يجب أن نعده بشكل مختلف".

وأردف "إذا أعطى ديجان إشارة يوم الإثنين وقال (أشعر بتحسن) عندها سيكون علينا أن نفكر من جديد".

وأتم "لكن في اللحظة الحالية التي نعد فيها للمباراة وهو لا يشارك في التدريبات، علينا إيجاد حلول أخرى".

لوفرين يغيب منذ الإصابة في مباراة وولفرهامبتون يوم 7 يناير الماضي.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن الريدز لعب مباراة أقل.

فيما يحتل بايرن وصافة الدوري الألماني بفارق 5 نقاط خلف المتصدر بروسيا دورتموند.

div style="position:relative; padding-bottom:56.25%; overflow:hidden;">

ليفربول بايرن ميونيخ ديان لوفرين

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الأهلي – حضور الخطيب.. مشاركة سعد سمير ومروان محسن 10 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - اتجاه لاستبدال السلام بالدفاع الجوي في أمم إفريقيا.. والإعلان الرسمي بعد تقييم جميع الملاعب 59 دقيقة | مصر
مباشر في الدوري - المصري (1) مصر للمقاصة (0) مسعود يتألق مجددا ساعة | الدوري المصري
كلوب: أعد خطتي لملاقاة بايرن بدون لوفرين.. وأنتظر خبرا سعيدا منه ساعة | أوروبا
الداخلية يأبى الخسارة أمام الجونة ليتعادلان في الدوري ساعة | الدوري المصري
إريكسن.. نبوءة كرويف التي لم تتحقق بعد ساعة | حكايات في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم 2 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 3 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 4 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي

قد ينال إعجابك