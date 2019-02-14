الداخلية يأبى الخسارة أمام الجونة ليتعادلان في الدوري

الخميس، 14 فبراير 2019 - 16:28

كتب : FilGoal

حسام باولو - الزمالك

عادل الداخلية النتيجة مرتين لتنتهي مباراته بالتعادل بهدفين لمثلهما يوم الخميس أمام ضيفه الجونة في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

واستمرت معاناة فريق المدرب علاء عبد العال بعدم الفوز للمباراة 11 على التوالي في البطولة المحلية.

وكان الداخلية أقرب للفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة لكنه أهدر فرصا أتيحت له لاقتناص الانتصار.

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وتقدم الجونة بهدف أحمد ياسر ريان في الدقيقة 20 وأدرك أحمد بحبح التعادل في الدقيقة 22 وأحرز أكرم توفيق الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 45 لكن الهداف المخضرم حسام باولو سجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

واستمر الجونة في المركز 13 (23 نقطة) بترتيب البطولة وخلفه مباشرة الداخلية (22 نقطة).

ويحل الداخلية ضيفا على الأهلي يوم الأربعاء بينما يستضيف الجونة نادي بيراميدز يوم الثلاثاء.

الداخلية الجونة الدوري المصري

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