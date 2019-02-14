كورتوا: أتمنى انضمام هازارد إلى ريال مدريد

يتمنى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد قدوم مواطنه البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي إلى عاصمة إسبانيا من أجل الانضمام إلى الفريق الملكي.

وقال كورتوا لقناة في.تي.إم نيوز البلجيكية:"سيكون أمرا رائعا (انضمام هازارد إلى ريال مدريد)، بالتأكيد، لكن لا أستطيع قول المزيد عن الأمر".

وواصل "هذا شيء عليه تقريره وريال مدريد أيضا إذا ما رغب به، لأنني لا أعلم ذلك أيضا. هازارد لاعب رائع وصديقي، إذا جاء هنا سيكون شيئا طيبا، لكن عليه اتخاذ قراره".

وأتم حارس تشيلسي السابق "لم أتحدث معه في الأمر. أحيانا نضحك حول رغبتنا في لعب الكرة سويا لكن هذا شيء لا أتدخل فيه. سنرى في نهاية الموسم ماذا يمكن أن يحدث لكن هازارد لاعب رائع".

وقالت تقارير إن هازارد يقترب من الرحيل عن تشيلسي بعدما رفض تجديد عقده الذي ينتهي في 2020.

وزعمت أن الفريق الأقرب للحصول على خدماته هو ريال مدريد.