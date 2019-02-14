يونايتد يعلن عما دفعه كتعويض مقابل إقالة مورينيو وبعض أعضاء الجهاز الفني

الخميس، 14 فبراير 2019 - 14:52

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

أعلن إد وودوارد المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد عن التكاليف التي دفعها فريقه مقابل إقالة جوزيه مورينيو مدرب الفريق السابق خلال شهر ديسمبر الماضي.

ونشر النادي بيانا أوضح من خلاله أنه حقق ربحا بقيمة 206.6 مليون جنيه إسترليني للربع الثاني من الموسم ويتوقع أن يكون الربح العام من 615 مليون جنيه إسترليني إلى 630 مليون جنيه إسترليني.

وكشف المدير التنفيذي للشياطين الحمر في بيانه عن أن إقالة جوزيه مورينيو وطاقمه التدريبي كلفت النادي مبلغ 19.6 مليون جنيه إسترليني، ودفع بعضها إلى سيلفينو لورو مدرب حراس المرمى وكشاف الخصوم ريكاردو فورموسينو والمحلل جيوفاني شيرا وستيفانو رابيتي مدرب الأحمال ومعاونه كارلوس لالين.

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وقال البيان :"هناك بند استثنائي خلال الربع الحالي، كان مبلغ 19.6 مليون جنيه إسترليني، ودفع كتعويض لإقالة المدرب السابق وبعض أعضاء جهازه المعاون".

وأعلن مانشستر يونايتد يوم 18 ديسمبر الماضي عن إقالة مورينيو بسبب سوء النتائج وتعيين أولي جونار سولشاير كمدرب مؤقت للفريق حتى نهاية الموسم.

وقاد سولشاير مانشستر يونايتد منذ تلك المدة في 12 مباراة فاز في 10 وتعادل مباراة وخسر مباراة.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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