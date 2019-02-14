بيل يواجه خطر الإيقاف

الخميس، 14 فبراير 2019 - 14:44

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد - أتليتكو مدريد

يواجه جاريث بيل مهاجم ريال مدريد خطر الإيقاف بعد ما بدر منه في مباراة فريقه ضد أتليتكو مدريد هذا الأسبوع.

واحتفل بيل بهدفه في شباك أتليتكو مدريد بإشارة بيده تعتبر عدوانية في إسبانيا حسب البعض.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC ظهر الخميس أن رابطة الدوري الإسباني طلبت من الاتحاد الإسباني لكرة القدم معاقبة بيل بسبب هذا الاحتفال.

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وذكرت صحيفة آس أنه من المفترض أن يتم فرض عقوبة على بيل ربما تصل للإيقاف من مباراة إلى 3 مباريات.

وأشارت الليجا في بيان لها أن هذا التصرف يعتبر من ضمن التصرفات الممنوعة والتي يعاقب عليها النظام القانوني للاتحاد، وتطرقت الليجا إلى الواقعة بأنه في الدقيقة 73 من المباراة وبعدما سجل لاعب ريال مدريد، جاريث بيل، ظهر في تسجيل المباراة صافرات استهجان من جمهور أتلتيكو بعدما رفع بيل ذراعه الأيمن تجاه رأسه وهوا ما اعتبرته إشارة غير أخلاقية طبقًا للوائح.

ووفقًا للوائح الاتحاد الإسباني والتي ذكرتها الليجا تحديدًا المادة 121 والتي تنص على فرض عقوبة تقدر بالإيقاف لمدة 4 إلى 12 مباراة في حالة استفزازه للجمهور، وعقوبة الإيقاف مباراة إلى 3 مباراة أو ربما تصل إلى شهر في حالة عدم حدوث أي عداء للجمهور، وهذا ما تراه اللجنة دائما في أي احتفال معاد للجماهير.

بمعني أن الاحتفال غير الأخلاقي، قد يتسبب في غياب بيل من مباراة إلى 3 مباريات، أو شهر إيقاف، في حالة لم تكن استفزازًا للجمهور، أما إذا رأت اللجنة أن الويلزي تعمد استفزاز جماهير أتلتيكو مدريد، فإنه سيتعرض لعقوبة الإيقاف ما بين أربعة إلى 12 مباراة.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أوضحت أنها ستحارب احتفالات اللاعبين العدوانية.

ريال مدريد انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في دربي العاصمة الإسبانية.

جاريث بيل ريال مدريد

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