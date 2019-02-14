محدّث انتهت الدوري - الداخلية 2 الجونة 2.. نهاية اللقاء
الخميس، 14 فبراير 2019 - 14:23
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة ناديي الداخلية والجونة يوم الخميس في الجولة 22 للدوري المصري الممتاز.
طالع اللقاء لحظة بلحظة بالضغط هنا
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انتهت المباراة بالتعادل 2-2
ق80: حسام باولو يسجل من ركلة جزاء ليتعادل الداخلية وتصبح النتيجة 2-2
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الجونة 2-1 على الداخلية
ق45: أكرم توفيق يسجل الهدف الثاني للجونة ليتقدم الفريق 2-1
ق22: أحمد بحبح يسجل الهدف الأول للداخلية ليعادل النتيجة
ق20: أحمد ياسر ريان يسجل الهدف الأول للجونة
بداية المباراة على ملعب كلية الشرطة بالعباسية
اللقاء ينطلق بعد قليل
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