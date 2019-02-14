لوفرين لصلاح: جعلتني متوترا

الخميس، 14 فبراير 2019 - 14:09

كتب : FilGoal

صلاح ولوفرين

لم يفوت ديان لوفرين مدافع ليفربول الفرصة على نفسه وأطلق تعليقاته الكوميدية مع زميله المصري محمد صلاح بعد ظهور الأخير في معسكر إسبانيا بدونه.

لوفرين يتواجد في مدينة ليفربول لتلقي العلاج من الإصابة التي تبعده عن الملاعب منذ 7 ديسمبر الماضي، فيما سافر الفريق لمعسكر في إسبانيا بدونه.

ونشر صلاح عدة صور لأندي روبرتسون ظهير الريدز عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق عليها قائلا: "كلنا نريد من هم مثل أندي في حياتنا".

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بعد ذلك نشر لوفرين الصورة على حسابه الشخصي وعلق عليها قائلا: "صلاح يجعلني متوترا".

الأسبوع الماضي هز صلاح شباك بورنموث ورفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 20 هدفا، 17 في الدوري الإنجليزي كهداف للمسابقة و3 في دوري أبطال أوروبا.

Dejan Lovren

وتعافى الريدز بعد فقدانه لأربعة نقاط في سباق الدوري بالتعادل مع ليستر سيتي ووست هام يونايتد مما منح الفرصة لسيتي حامل اللقب للاقتراب من القمة والتساوي معه في رصيد النقاط، لكن ليفربول لعب مباراة أقل.

محمد صلاح ديان لوفرين ليفربول أندي روبرتسون

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