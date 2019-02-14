لوفرين لصلاح: جعلتني متوترا

لم يفوت ديان لوفرين مدافع ليفربول الفرصة على نفسه وأطلق تعليقاته الكوميدية مع زميله المصري محمد صلاح بعد ظهور الأخير في معسكر إسبانيا بدونه.

لوفرين يتواجد في مدينة ليفربول لتلقي العلاج من الإصابة التي تبعده عن الملاعب منذ 7 ديسمبر الماضي، فيما سافر الفريق لمعسكر في إسبانيا بدونه.

ونشر صلاح عدة صور لأندي روبرتسون ظهير الريدز عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق عليها قائلا: "كلنا نريد من هم مثل أندي في حياتنا".

بعد ذلك نشر لوفرين الصورة على حسابه الشخصي وعلق عليها قائلا: "صلاح يجعلني متوترا".

الأسبوع الماضي هز صلاح شباك بورنموث ورفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 20 هدفا، 17 في الدوري الإنجليزي كهداف للمسابقة و3 في دوري أبطال أوروبا.

وتعافى الريدز بعد فقدانه لأربعة نقاط في سباق الدوري بالتعادل مع ليستر سيتي ووست هام يونايتد مما منح الفرصة لسيتي حامل اللقب للاقتراب من القمة والتساوي معه في رصيد النقاط، لكن ليفربول لعب مباراة أقل.