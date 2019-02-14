رسميا - نابولي يعلن عن توصله لاتفاق لانضمام هامشيك إلى داليان الصيني

الخميس، 14 فبراير 2019 - 14:05

كتب : FilGoal

ماريك هامشيك

أعلن أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي عن انضمام ماريك هامشيك إلى نادي داليان أربين الصيني.

ماريك هامشيك

النادي : نابولي

نابولي

ونشر رئيس نادي نابولي بيانا قال فيه :"توصلنا لاتفاق مع نادي داليان، أتمنى السعادة لماريك هامشيك في الصين".

وواصل "أبواب نابولي ستظل دائما مفتوحة من أجله".

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وسجل هامشيك صاحب الـ32 121 هدفا لنابولي في كل المسابقات خلال 520 مباراة خاضها بقميص الأزرق.

وشارك الدولي السلوفاكي مع نابولي خلال الموسم الجاري في 19 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

هامشيك انضم إلى نابولي قادما من بريشيا في صيف 2007 بمبلغ 5.5 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2020.

في إيطاليا

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