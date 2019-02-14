في ذكراه الرابعة عشرة.. ثابت البطل يعلنها صراحة "حب التوأم للأهلي وهم كبير"

اهتزت القلعة الحمراء بشدة بعد رحيل التوأم حسام و إبراهيم حسن عن صفوف الفريق، أنستطيع قول أصابع الإتهام تتجه نحو الراحل ثابت البطل؟!

الإجابة التي أجابتها جماهير الأهلي بعد ذلك، لا.. حتى لو نال ثابت أقذع الشتائم و الألفاظ في أول مباراة بعد رحيل التوأم، فهى حتى و إن تسرعت في هتافها ضد البطل أو حتى كان حكمها على "ثابت" كان بالصواب، و هذا أمر نتركه للتأريخ و للزمن بالحكم عليه، فهو سيف قاطع لا يمكن المناص من بتره.

إلا أن الجماهير مازالت تتذكر ثابت البطل في ذكراه الرابعة عشرة لوفاته بهذا الموقف، موقف تسبب في إرساء قاعدة قابلة لنقاش المنطق، ثار حولها الجدل و أختلفت الأراء في جواب نفاذها و تطبيقها على أحد بعينه دون أخر أو على الأجمع.

FilGoal.comفي ذكرى وفاة ثابت البطل.. يعيد FilGoal.com نشر حديثه مع جريدة أخبار الرياضة بتاريخ 15 أغسطس لعام 2000

بعد أيام قليلة من مفاجأة القرن الـ21 من انتقال التوأم حسن للزمالك بعد قرابة أكثر من 20 عاما داخل النادي الأهلي كانوا فيها من أبرز علامات انتصارات الأهلي و بطولاته منذ نهاية الثمانينات و حتى فترة احتكار الدوري بأخر سبع سنوات في فترة التسعينات.

استعرض المحاور "عصام الحسن" سريعا بسؤال لكابتن ثابت

- كابتن ثابت، بماذا تبدأ حديثك عن أزمة التوأم حسام و إبراهيم؟

= جملة واحدة أرد بيها قبل أن أكمل الإجابة على أي سؤال: "حب التوأم للأهلي.. وهم كبير".

- في الوقت الذي يتفاوض فيه الجهاز الفني لدعم الفريق يستغني الأهلي عن التوأم، و إن أجبت بالنفي كالمعتاد.. فما هى الحقيقة؟

=ليس حقيقيا إننا استغنينا عن خدماتهم، الحقيقة إنهما رفضا الاستمرار مع الفريق و أنا بريء من رحيلهما عن النادي.

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-فضلا الرحيل، لأن أحدا لم يتحرك من أجل مفاوضتهما للتجديد، أليس كذلك؟

=أوضحنا للجميع مرارا و تكرارا بأننا سنجدد في نهاية الموسم كي لا تحدث هزة بالفريق.

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-التوأم يؤكدان بأنك تفاوضت مع اللاعبين الصغار و لم تتفاوض معهما؟

=لم يحدث هذا مطلقا، حسام حضر لي بعد العودة من السنغال، و طلب مني السفر لتركيا بعد تلقيه عرضا من نادي أيزوروم سبورت، و هذا ييوضح رغبته في الرحيل عن الأهلي.

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-حسام أكد أنك قد دفعته لذلك عندما عرض عليك الأمر، بل أنك شجعته على قبول عرض الاحتراف الخارجي؟

=كالعادة استثمر كلامي بصورة خاطئة، قلت له "شوف مصلحتك.. و هذا العقد فرصة لأي لاعب في سنك".

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-شعر بالتأكيد حسام بعدم رغبة الجهاز باستمراره مع الفريق.. ما تعليقك؟

=هذا شعوره الخاص، لا نحاكم اللاعبين بالأحاسيس و النوايا، عندما تركناه للاحتراف بالعين الإماراتي لثلاث شهور، كان يهمنا مصلحته، عندما طلب الاحتراف بنادي الطاي التركي الموسم الماضي، كان يهمنا كذلك مصلحته، لاعب خدم النادي و أعطى الكثير، و لكن للأسف الشديد.. استثمر كلامي بصورة لم تكن في الحسبان.

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-هل تقصد أن حسام تصرف بمحض إرادته.. و لم يدفعه الجهاز لذلك؟

=هذه الحقيقة كاملة، ولو عاد في كلامه و طلب الاستمرار مع النادي لوافقنا فورا وقتها.

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-إبراهيم حسن يشتكي من المعاملة السيئة.. وهى وراء رحيله، تعليقك؟

=هذا كلام به تجني و مغالط فيه، عندما تأكدنا من رحيل إبراهيم مع حسام إلى تركيا، لم نستأسد عليه كما يقول البعض، أشركناه بمباراة الزمالك و رفض السفر معنا لغانا، وأصرينا أن يكتب اعتذاره في ورقة رسمية.

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-لماذا حكاية الورقة؟

=من حقنا، حتى تكون سندا لنا أمام ادعاءاته أمام الرأي العام، و تحسبا لذلك بأن يدعي أننا استبعدناه.

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-ولماذا استبعدتوه من قائمة سكة حديد سوهاج؟

=من حق الجهاز الفني استبعاد و ضم من يشاء للقائمة للمباراة التي أتت بعد التتويج بالدرع، و لا يعني ذلك أبدا وقتها أنه بعيد عن حساباتنا.

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-هل تصور إبراهيم أن الجهاز الفني لم يقيده بقائمة الموسم المقبل؟

=إبراهيم لا يعلم الحقيقة، أن الجهاز وضعه في قائمة الموسم المقبل وقتها و تم رفع اسم حسام لذهابه للاحتراف في نادي أيزوروم سبورت بتركيا.

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-التوأم يعلنان حبهما وولاءهما دوما للأهلي و الفانلة الحمراء.. ما ردك؟

=يقولوا اللي يقولوه.. أين الحب و أين الولاء، الجميع في عالم الاحتراف يبحث عن حقه، فعلوا ذلك.. لست غاضبا.

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-لماذا لم تحاول الجلوس معهما و تهدئتهما و الاتفاق بالبقاء في الأهلي؟

=لم أحصل على فرصة كافية لذلك، قررا السفر، و عندما أشاع البعض مفاوضاتهما مع الزمالك..ضحكت، وراهنت على عدم انضمامهم على أساس كلام "حبهم للأهلي"، مجرد كلام.. و الاحتراف أبقى!

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-و لكن أبديا استعدادهما للتوقيع على بياض؟

=هذا لا يمكن أن يحدث، عندما عادا من نيوشاتل عام 1992، أول حديث لهما كان المقابل المادي الذي سيحصلان عليه!

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-هل أوضحت الأمور لمجلس الإدارة؟

= رفعت مذكرة لكابتن حسن حمدي، و لم يقل شيئا، أكد على كلامي بعدم التصرف في أي لاعب إلا بنهاية الموسم.

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-هل تمسكت بتعليماته؟

=لا يمكننا خرق النظام بالأهلي، هناك سؤال يلح في ذهني.. موضوع التجديد أعلناه لكل اللاعبين بأنه في نهاية الموسم منذ شهور، لماذا ضغط التوأم علينا في الفترة الماضية (قبل مباراة الزمالك بالدوري، و هارت أوف أوك بغانا.. و الإسماعيلي في كأس مصر).

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-هل تقصد بأنهما يقصدان سقوط الفريق؟

=الله أعلم، سؤال أطرحه للجميع، ليعلموا من يبحث عن مصلحته و من يبحث عن الأهلي فقط!

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-هل سيتأثر الأهلي بغياب التوأم لأول مرة؟

=حسام لم يلعب سوى سبع مبارايات الموسم الماضي ولم نتأثر بغيابه، الأهلي لا يقف على أحد، سنستمر.