مستشفى الأهلي - فحص طبي أخير قبل عودة أزارو وفتحي ومروان وسعد وحمودي

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر الخميس استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري.

وعادت بعثة الفريق إلى القاهرة يوم الأربعاء بعد الانتهاء من مواجهة سيمبا التنزاني ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا والتي خسرها الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعقد مارتن لاسارتي مدرب الفريق محاضرة مع اللاعبين قبل بداية المران للحديث عن المواجهة بشكل نظري، إذ يرغب المدرب الأوروجوياني في تجهيز لاعبيه من الناحية البدنية والنفسية والفنية قبل المواجهة.

ويجهز أليخاندرو مخطط أحمال الأهلي برنامجا بدنيا خاصا لتفادي الإجهاد، خاصة للاعبين الذين شاركوا في مواجهة سيمبا.

ويسعى أليخاندرو لتقليل الحمل البدني للاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي، والتركيز أكثر على المران الاستشفائي.

ويتسلم لاسارتي تقريرا شاملا عن حالة اللاعبين الذين غابوا عن رحلة الفريق الأخيرة لتنزانيا، ويشتمل التقرير على حالة اللاعبين غير المقيدين في القائمة الإفريقية والغائبين بسبب الإصابات.

ويخضع الخماسي أحمد فتحي ومروان محسن ووليد أزارو وأحمد حمودي وسعد سمير لفحص طبي يوم الخميس قبل بداية المران للوقوف على مدى تحسن حالته.

وخضع أزارو وفتحي ومروان لبرنامج بدني مكثف تمهيدا لعودتهم من جديد للمشاركة مع الفريق وبات الثلاثي قريبا من العودة، أما حمودي وسعد سمير فخضعا لتدريبات قوية بعد شوى الأول من إصابة في الكاحل والثاني من إصابة عضلية قبل أن تتحسن حالتهما بشكل كبير ويتوقف قرار مشاركتهما في المران الجماعي على الفحص الطبي.

واستكمل وليد سليمان برنامجه التأهيلي تمهيدا للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي وتجهيزه بشكل تدريجي للمشاركة في المباريات الرسمية.

وبدأ سليمان مرحلة جديدة من التأهيل وذلك بالركض خلال الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

وتعرض جناح الأهلي لجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته ضد شبيبة الساورة ضمن ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا التي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري.