فينجر: رفضت ريال مدريد مرارا

الخميس، 14 فبراير 2019 - 11:35

كتب : FilGoal

فينجر

قال أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق إنه رفض أكثر من مرة تدريب ريال مدريد لارتباطه بالفريق الإنجليزي الذي قاده على مدار 22 عاما.

وصرح الفرنسي عبر قناة بي.إن.سبورتس "رفضت ريال مدريد أكثر من مرة والآن علي القول إن الأمر انتهى بالنسبة لي".

وواصل "إذا سألت أي مدرب في العالم عن الأمر الكل سيقول نعم، إنه الفريق الأكبر في العالم".

أخبار متعلقة

جوندوجان يحذر بايرن: جحيم أنفيلد ينتظركم وقد تستقبلون 3 أهداف في 15 دقيقة ماني: يجب أن اتحدث عن نابي كيتا بشكل جيد وإلا سيقتلني بوكيتينو مازحا: حين يسجل سون مجددا سأتوجه لغرفة الملابس منتظرا نهاية اللقاء لاعب أياكس متحسرا: ربما الفيديو يحابي الكبار

واستمر "نظل دائما مرتبطين بقيمنا. كان الأمر في منتصف الطريق أثناء تأديتي لمهمتي. لقد أعدنا بناء الملعب (في أرسنال)، كان علينا رد المال، وعدت بالبقاء وأنا سعيد بقراري".

ورحل فينجر عن أرسنال في الصيف الماضي ولم يتول بعد مهمة فريق آخر.

وقالت تقارير إن المدرب البالغ عمره 69 عاما سيعود إلى التدريب قريبا جدا.

ريال مدريد فينجر

نرشح لكم

أخر الأخبار

حوار في الجول - عمرو السيسي: مباراة ضد الأهلي غيرت مركزي.. وأزمة كادت تبعدني عن الكرة 12 دقيقة | الدوري المصري
أليسون يتحدث عن تأثير جماهير أنفيلد في المنافسة على الدوري 14 دقيقة | أوروبا
إبراهيموفيتش: انضمام رونالدو إلى واحد من أفضل الفرق في العالم لا يعد تحديا 18 دقيقة | أوروبا
سكاي – بعد سحب شارة القيادة.. إيكاردي أول الواصلين إلى تدريب إنتر 27 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - الخطيب يستعرض نتائج اجتماع الوزير مع مجلس الأهلي.. واستدعاء لاسارتي للتشاور 37 دقيقة | الدوري المصري
فينجر: رفضت ريال مدريد مرارا 43 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم 2 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 3 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 4 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي

قد ينال إعجابك