جوندوجان يحذر بايرن: جحيم أنفيلد ينتظركم وقد تستقبلون 3 أهداف في 15 دقيقة

وجه إلكاي جندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي رسالة تحديز لفريق بايرن ميونيخ قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا الاسبوع المقبل.

ويحل بايرن ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد.

وقال جوندوجان عن توقعه لهوية المتأهل من المواجهة في تصريحات لجريدة بيلد: "بصراحة أرى ليفربول أفضل قليلاً من بايرن".

وأضاف الدولي الألماني "جماهير ليفربول ستجعل أنفيلد مثل الجحيم، فهم يصدرون قوة دفع لا يعلى عليها".

وواصل لاعب بروسيا دورتموند السابق تحذيره لبايرن "في 15 دقيقة قد تستقبل شباككم ثلاثة أهداف".

وأتم "إذا استطاع بايرن ميونيخ النضال في أنفيلد، فسيكون قادرا على التغلب على أي فريق في ملعبه".

وتقام مباراة الإياب يوم 13 مارس المقبل في ملعب إليانتس أرينا.