ماني: يجب أن اتحدث عن نابي كيتا بشكل جيد وإلا سيقتلني

يعتقد ساديو ماني مهاجم ليفربول أن زميله نابي كيتا مازال لديه مستوى أفضل يقدمه للريدز، حتى لو كان لاعب خط الوسط يبقيه مستيقظاً في الليل خلال معسكر تدريب الفريق في ماربيلا.

ويجتمع كلا اللاعبين معاً في غرفة واحدة في فندق الفريق في إسبانيا، لكن ماني قال إن شخير كيتا الصاخب لا يسمح له بالنوم بشكل جيد.

وصرح ماني لموقع ناديه: "لقد أخبرته في التدريب، أعرف مهاراتك جيدًا، وبالتأكيد، الجميع ينتظرون المزيد منك لأن هذا أمر طبيعي، إنه ناد كبير وأنت تبلي أفضل ما لديك، ولكن يمكنك أن تفعل المزيد".

وأضاف "لقد شاهدت كيف أدى في المباراة الأخيرة، وكان أداءه جيداً للغاية وكان الجميع راضين عنه. بالتأكيد، هناك المزيد لديه ليقدمه، وأنا على ثقة من ذلك لأنني أعرفه. نابي زميلي في الغرفة، يجب أن اتحدث عنه بشكل جيد، وإلا سوف يقتلني. إنه مثل أخ وهو فتى لطيف. لكن في الغرفة، لا أستطيع النوم لأنه يغط دائمًا، طوال الوقت".

وصل ليفربول إلى ماربيلا مساء الاثنين وسيبقى حتى يوم الجمعة بعد الاستفادة من وجود فارق زمني مريح في جدول المباريات لتنظيم معسكر تدريبي.

ولكن الأمر لا يقتصر على العمل داخل الملعب، كما يعتقد ماني، إنما أيضًا الروابط التي يتم تعزيزها بين اللاعبين.

وأوضح السنغالي "يمكنك رؤية أهمية المعسكر. للفريق، ليس فقط على أرض الملعب ولكن أيضا خارج الملعب، لأنه من الممكن أن يحدث فارقًا كبيرًا، كما يحدث الآن".

وواصل "هذا هو النادي الأول الذي أكون فيه خارج الملعب، كل الوقت يكون اللاعبين فيه بهذا القرب من بعضهم البعض. أعتقد أنه أمر جيد جدًا لنا ولنادينا أيضًا. لقد بدأنا بشكل جيد، كل شيء يسير على ما يرام. نحن نتدرب بشكل أكبر، ومن المهم أن نكون جاهزين للاستعداد للأسابيع القليلة القادمة لأنها ستكون حاسمة للغاية. نحن نعلم ذلك، لكننا نركز ونعمل بشكل جيد للغاية وبأقصى ما نستطيع. ".

سافر فريق يورجن كلوب إلى الساحل الأندلسي عقب فوزه بنتيجة 3-0 على بورنموث، والذي كان بمثابة عودة إلى الفوز بعد تعادله بنتيجة 1-1 مع ليستر سيتي ووست هام يونايتد تواليًا.

عندما يعود الفريق إلى ميرسيسايد، يخوض الريدز الثلث الأخير من الموسم، ويقنع ماني بأنهم مستعدون لذلك.

وقال: "نحن هنا، ونقوم بالتدريب بجد وللحصول على قسط أكبر من الراحة، لكي نعود أكثر استعدادًا بقدر المستطاع. تعادلنا في مباراتين في الأسابيع القليلة الماضية، لكن رد فعلنا كان إيجابياً لأننا فزنا 3-0 على أرضنا أمام بورنموث. لقد عادت الثقة، وكان الجميع سعداء بالنتيجة. أنا أحب الاستمرار في هذا. نأمل في الأسابيع القادمة أن نفعل كل شيء لمواصلة إيقاعنا المعهود. نحن نعرف هدفنا هذا العام، لذلك سنكافح من أجل تحقيق ذلك".