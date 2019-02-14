بوكيتينو مازحا: حين يسجل سون مجددا سأتوجه لغرفة الملابس منتظرا نهاية اللقاء

أثنى ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام على لاعبه سون هيونج مين الذي تألق في فوز الفريق على ضيفه بروسيا دورتموند بنتيجة 3-صفر يوم الأربعاء بلقاء الذهاب للدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وقال الأرجنتيني بعد اللقاء:"حين يسجل سون في المرة المقبلة سأذهب إلى غرفة الملابس، سأستحم ثم أنتظر اللقاء لينتهي".

وواصل "سون كان رائعا مرة أخرى، يقوم بعمل مذهل. لاعب يضيف للفريق الكثير من الأشياء الرائعة. ابتسامته تصنع طاقة إيجابية، ومستواه في كل مباراة يتحسن. نحن سعداء للغاية".

وسجل سون الهدف الثاني في انتصار توتنام الكبير على دورتموند والذي قربه كثيرا من التأهل للدور ربع النهائي.

ويخوض توتنام لقاء الإياب في ملعب سيجنال إدونا بارك في 5 مارس.