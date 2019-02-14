لاعب أياكس متحسرا: ربما الفيديو يحابي الكبار

الخميس، 14 فبراير 2019 - 10:24

كتب : FilGoal

فرانكي دي يونج

تحسر فرينكي دي يونج لاعب أياكس على هدف ملغى لفريقه كاد يمنحه التقدم على ضيفه ريال مدريد الذي تفوق في لقاء الناديين بنتيجة 2-1 يوم الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال الهولندي في تصريحات لقناة نوس:"كفريق قمنا بعمل جيد. مؤسف أن هدفنا ألغي. ربما شيء مثل هذا يكون في صالح الأندية الكبرى، نحن أيضا مررنا بنفس الأمر. واصلنا بشكل طيب وحصلنا على فرص بعد ذلك. للأسف لم نحقق نتيجة أفضل".

وسجل أياكس هدفا في الشوط الأول ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد الرجوع إلى الفيديو قبل أن يستغل ريال مدريد الفرصة وينتزع فوزا هاما في مشوار الحفاظ على لقبه.

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ويستضيف ريال مدريد لقاء الإياب في 5 مارس.

وحصل برشلونة على خدمات دي يونج لاعب هولندا وسينضم اللاعب إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.

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