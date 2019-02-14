سولاري: أياكس صعب علينا اللقاء.. ونثق في تقنية الفيديو

شدد سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد على فوز فريقه بصعوبة يوم الأربعاء على مضيفه أياكس في دوري أبطال أوروبا، وأبدى ثقته في استعانة الحكام بتقنية الفيديو في البطولة.

وقال سولاري في تصريحات صحفية بعد اللقاء الذي حسمه فريقه بنتيجة 2-1:"ليس لدينا الأدوات لنحكم على الأمر. ليس لدينا شاشة. نثق فيما تقوله تقنية الفيديو أو الحكام".

ودافع سولاري عن فريقه أمام من رأوا أن ريال مدريد قدم مستوى متواضعا، فقال:"هذا رأيكم. قمنا بأشياء كثيرة لنحقق تلك النتيجة. عملنا، عانينا، عرفنا كيف نتغلب على الضغط ونكون أقوياء".

وأتم "هذا دوري الأبطال، دور الـ16، لا يوجد فريق ليس جيدا جدا. لقد لعبوا بطاقة كبيرة وجعلونا نعمل بكد لنفوز".

وألغى الحكم هدفا لأياكس بعد الرجوع إلى الفيديو قبل أن يستغل ريال مدريد الفرصة ويقتنص الفوز في قلب أمستردام.

ويستضيف ريال مدريد حامل اللقب لقاء الإياب في 5 مارس.