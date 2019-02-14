دراكسلر: سعداء لغياب بوجبا عن لقاء الإياب
الخميس، 14 فبراير 2019 - 09:57
كتب : FilGoal
يرى جوليان دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان غياب بول بوجبا عن فريق مانشستر يونايتد مؤثرا جدا حين يلتقي الناديان في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.
بول بوجبا
النادي : مانشستر يونايتد
وقال الألماني في تصريحات صحفية:"بالنسبة لي بوجبا أفضل لاعب في مانشستر يونايتد. لاعب مهم جدا للفريق وتستطيع رؤية كم كان رائعا في المباراة".
وواصل "لذلك نحن سعداء جدا أنه لن يلعب لقاء الإياب".
وتلقى الفرنسي البطاقة الحمراء في لقاء الذهاب الذي انتهى في ملعب أولد ترافورد بفوز باريس بنتيجة 2-صفر يوم الثلاثاء.
ويستضيف باريس لقاء الإياب في 6 مارس ومهمته أسهل في التأهل للدور ربع النهائي.
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