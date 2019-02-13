فيديو - القائم الأيمن ينقذ ريال مدريد من تسديدة تاديتش

الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 22:43

كتب : محمد سمير

دوسان تاديتش

أضاع أياكس أمستردام أخطر فرص مواجهته أمام ريال مدريد عندما أنقذ القائم الأيمن تسديدة دوسان تاديتش.

استلم تاديتش في الدقيقة 26 تمريرة بينية رائعة ودخل منطقة جزاء ريال مدريد ليسدد كرة قوية ترتطم في القائم الأيمن لتيبو كورتوا.

ويستضيف أياكس أمستردام الهولندي فريق ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة

استراحة #ليلة_الأبطال - أياكس (0) ريال مدريد (0).. توتنام (0) دورتموند (0) تشكيل #ليلة_الأبطال - راموس في مباراته الـ600 وناتشو حاضر.. أياكس يتسلح بزياش ودي يونج تقرير – إصابة جاريث بيل وشكوك حول لحاقه بمباراة أياكس مدرب أياكس: ريال مدريد مرشح قبل وبعد القرعة.. ودي يونج متحمس للمواجهة

ويسيطر الفريق الهولندي على الكرة منذ بداية اللقاء دون هجمات خطرة من الجانب الإسباني.

وتقام مباراة الإياب يوم 5 مارس على ملعب سنتياجو برنابيو.

أياكس ريال مدريد ليلة الأبطال

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الخميس 14-2-2019 والقنوات الناقلة.. بيراميدز وأرسنال وتشيلسي 3 ساعة | الدوري المصري
فاروق جعفر: جروس والزمالك الأفضل في الدوري وليس الكونفدرالية.. ورسالة للإدارة 4 ساعة | إفريقيا
بالفيديو – أمير مرتضى: التبديلات أمام حسين داي كانت بطيئة.. وبوطيب يشبه فلافيو وأزارو 4 ساعة | إفريقيا
بالفيديو – أمير مرتضى: سأتحدث مع جروس حول حفني.. ما حدث في الانتقالات غير مقنع 4 ساعة | إفريقيا
بعد الجولة الثانية - موقف مجموعات الكونفدرالية.. عودة المجموعة الثالثة لنقطة الصفر 4 ساعة | إفريقيا
مبوما: صلاح قال لي إنه يحلم بالفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي 7 مرات 5 ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم 2 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 3 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي 4 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال

قد ينال إعجابك