فيديو - القائم الأيمن ينقذ ريال مدريد من تسديدة تاديتش

أضاع أياكس أمستردام أخطر فرص مواجهته أمام ريال مدريد عندما أنقذ القائم الأيمن تسديدة دوسان تاديتش.

استلم تاديتش في الدقيقة 26 تمريرة بينية رائعة ودخل منطقة جزاء ريال مدريد ليسدد كرة قوية ترتطم في القائم الأيمن لتيبو كورتوا.

ويستضيف أياكس أمستردام الهولندي فريق ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسيطر الفريق الهولندي على الكرة منذ بداية اللقاء دون هجمات خطرة من الجانب الإسباني.

وتقام مباراة الإياب يوم 5 مارس على ملعب سنتياجو برنابيو.