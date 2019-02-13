انتهت #ليلة_الأبطال - أياكس (1) ريال مدريد (2).. توتنام (3) دورتموند (0)

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على أياكس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، فيما يستقبل توتنام نظيره بروسيا دورتموند.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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أياكس وريال مدريد (تابع المباراة دقيقة بدقيقة)

نهاية المباراة

ق87: أسينسيو يتقدم مجددا للملكي من عرضية أودعها الشباك بسهولة

ق79: تسديدة من ماركو أسينسيو وإلى جوار القائم.

ق75: حكيم زياااااش يتعادل لأياكس أمام الملكي.

ق60: كريم بنزيمة وجووول أول للملكي رغم السيطرة الهولندية

ق52: نيرس يهدر فرصة أخرى لأياكس وكورتوا يتصدى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47: تسديدة من ركلة حرة وكورتوا يتصدى

ق37: جووول أول لأياكس، كورتوا يفشل في إمساك بكرة عرضية ورأسية من تاليفكيو في المرمى.. ثم تقنية الفيديو تلغيه

ق36: حكيم زياش يهدر فرصة أخرى وكورتوا يتصدى بصعوبة.

ق26: أخطر الفرص حتى الآن. دوسان تاديتش يسدد والقائم الأيمن يتصدى.

انطلاق اللقاء

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توتنام وبروسيا دورتموند (تابع المباراة دقيقة بدقيقة)

نهاية المباراة

ق86: فرناندو يورينتي يضيف الثالث لتوتنام

ق83: هدف ثاني لتوتنام عن طريق يان فيرتونخين من تسديدة إثر عرضية

ق47: سون هيونج مين يتقدم سريعا لتوتنام مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق8: تسديدة من لوكاس مورا تمر إلى جوار القائم الأيسر بعد سنتيمترات.

انطلاق اللقاء