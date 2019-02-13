انتهت #ليلة_الأبطال - أياكس (1) ريال مدريد (2).. توتنام (3) دورتموند (0)

الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 21:34

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - أياكس - ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على أياكس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، فيما يستقبل توتنام نظيره بروسيا دورتموند.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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أياكس وريال مدريد (تابع المباراة دقيقة بدقيقة)

نهاية المباراة

ق87: أسينسيو يتقدم مجددا للملكي من عرضية أودعها الشباك بسهولة

ق79: تسديدة من ماركو أسينسيو وإلى جوار القائم.

ق75: حكيم زياااااش يتعادل لأياكس أمام الملكي.

ق60: كريم بنزيمة وجووول أول للملكي رغم السيطرة الهولندية

ق52: نيرس يهدر فرصة أخرى لأياكس وكورتوا يتصدى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47: تسديدة من ركلة حرة وكورتوا يتصدى

ق37: جووول أول لأياكس، كورتوا يفشل في إمساك بكرة عرضية ورأسية من تاليفكيو في المرمى.. ثم تقنية الفيديو تلغيه

ق36: حكيم زياش يهدر فرصة أخرى وكورتوا يتصدى بصعوبة.

ق26: أخطر الفرص حتى الآن. دوسان تاديتش يسدد والقائم الأيمن يتصدى.

انطلاق اللقاء

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توتنام وبروسيا دورتموند (تابع المباراة دقيقة بدقيقة)

نهاية المباراة

ق86: فرناندو يورينتي يضيف الثالث لتوتنام

ق83: هدف ثاني لتوتنام عن طريق يان فيرتونخين من تسديدة إثر عرضية

ق47: سون هيونج مين يتقدم سريعا لتوتنام مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق8: تسديدة من لوكاس مورا تمر إلى جوار القائم الأيسر بعد سنتيمترات.

انطلاق اللقاء

ريال مدريد أياكس توتنام - بروسيا دورتموند

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