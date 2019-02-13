انتهت #ليلة_الأبطال - أياكس (1) ريال مدريد (2).. توتنام (3) دورتموند (0)
الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 21:34
كتب : FilGoal
يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على أياكس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، فيما يستقبل توتنام نظيره بروسيا دورتموند.
FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.
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أياكس وريال مدريد (تابع المباراة دقيقة بدقيقة)
نهاية المباراة
ق87: أسينسيو يتقدم مجددا للملكي من عرضية أودعها الشباك بسهولة
ق79: تسديدة من ماركو أسينسيو وإلى جوار القائم.
يسارية أسينسيو كادت أن تغدر بالفريق الهولندي!#beINUCL #AJARMA pic.twitter.com/bRd4wD52V3— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) February 13, 2019
ق75: حكيم زياااااش يتعادل لأياكس أمام الملكي.
ق60: كريم بنزيمة وجووول أول للملكي رغم السيطرة الهولندية
ق52: نيرس يهدر فرصة أخرى لأياكس وكورتوا يتصدى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق47: تسديدة من ركلة حرة وكورتوا يتصدى
ق37: جووول أول لأياكس، كورتوا يفشل في إمساك بكرة عرضية ورأسية من تاليفكيو في المرمى.. ثم تقنية الفيديو تلغيه
ق36: حكيم زياش يهدر فرصة أخرى وكورتوا يتصدى بصعوبة.
ق26: أخطر الفرص حتى الآن. دوسان تاديتش يسدد والقائم الأيمن يتصدى.
انطلاق اللقاء
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توتنام وبروسيا دورتموند (تابع المباراة دقيقة بدقيقة)
نهاية المباراة
ق86: فرناندو يورينتي يضيف الثالث لتوتنام
ق83: هدف ثاني لتوتنام عن طريق يان فيرتونخين من تسديدة إثر عرضية
ق47: سون هيونج مين يتقدم سريعا لتوتنام مع بداية الشوط الثاني
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق8: تسديدة من لوكاس مورا تمر إلى جوار القائم الأيسر بعد سنتيمترات.
What a strike from @LucasMoura7 🙀 #beINUCL #TOTBVB pic.twitter.com/AJ1dxMDUa4— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 13, 2019
انطلاق اللقاء