سباليتي: إيكاردي رفض التواجد في قائمة إنتر أمام رابيد فيينا بعد سحب الشارة

الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 20:36

كتب : FilGoal

إيكاردي - إنتر - ميلان

شدد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر أن ماورو إيكاردي مهاجم الفريق هو من طلب الانسحاب من القائمة المواجهة لرابيد فيينا النسماوي.

ماورو إيكاردي

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وجاء قرار إيكاردي كرد فعل بعد سحب شارة القيادة منه ومنحها إلى سمير هاندانوفيتش حارس مرمى الفريق.

ويحل إنتر ضيفا على رابيد فيينا في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي يوم الخميس.

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وقال سباليتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لدينا غدا مواجهة قوية جدا وبعد ذلك سنحظى بالوقت لتوضيح موقف إيكاردي".

واضاف "عدم ظهوره في القائمة؟ هو الذي لم يرغب في الانضمام إلى الفريق، بعد سحب الشارة شعر بخيبة أمل، ولكن من الصعب علينا اتخاذ هذا القرار".

وتابع "هناك موقف يحتاج للمعالجة وقلت ذلك بعد مواجهة بارما، وما حدث يؤكد ذلك".

وأتم تصريحاته "إذا كان هناك أي شخص يفكر في أي شيء بخلاف النتيجة سيكون من الخطأ فعل ذلك، اتخذنا قرارا في وقت مناسب ومدروسا جيدا وإن كان مؤلما للغاية".

كان الصراع على أشده مؤخرا عقب مواجهة بارما في الدوري الإيطالي بين لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق وماورو إيكاردي عقب تصريحات وكيلته وزوجته واندا نارا، والمدرب الإيطالي انتقد مهاجمه علانية يوم السبت.

واندا نارا تحدثت بدورها وبصفتها وكيلة إيكاردي لكنها زادت من الوضع سوء أكثر وقالت :"إن كان علي الاختيار بين العقد الجديد وشخص بإمكانه مساندة إيكاردي ليتطور أكثر، فسأفضل الشخص الذي سيساعد ماورو".

تصريحات واندا نارا أغضبت إدارة إنتر كثيرا، وبما أنه قائد الفريق فشهد ذلك مثالا سيئا حسبما وصفه موقع "كالتشيو ميركاتو" خاصة وأن واندا وكيلته وبالتالي تعبر عن رأيه كلاعب.

صاحب الـ25 عاما انضم إلى إنتر في صيف 2013 قادما من سامبدوريا، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2021، وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن تشيلسي وريال مدريد يرغبان في ضمه.

وشارك إيكاردي خلال الموسم الجاري في 28 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 15 هدفا وصنع 3 آخرين.

إنتر إيكاردي

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