"رونالدو مثل بولت وفيدرر"

الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 19:32

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يحتفل بهدف يوفنتوس في سامبدوريا

عقد جورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس مقارنة بين زميله في الفريق كريستيانو رونالدو وبين كوكب التنس روجيه فيدرر والعداء الجامايكي يوسين بولت.

رونالدو انضم إلى صفوف البيانكونيري مطلع الموسم الجاري مقابل 110 مليون يورو بعد 9 سنوات قضاها مع ريال مدريد، ولكنه لم يحتج إلى وقت طويل ليعلن عن نفسه في إيطاليا إذ سجل 18 هدفا في 23 مباراة بالدوري.

وكيلليني يرى أن النجم البرتغالي نجح في إضافة عنصري الخبرة والقيادة لفريقه، ليقارنه بين فيدرر الفائز بـ20 بطولة جراند سلام، وبولت صاحب الـ8 ميداليات أولمبية.

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وقال جورجيو الذي ارتدى شارة قيادة السيدة العجوز لصحيفة لا ستامبا الإيطالية: "تعويض بوفون أمر ليس سهلا على الإطلاق. كقائد ليس عليك أن تؤدي مهام غيرك".

وأضاف "ولكن عليك أن تساعد في الحفاظ على توازن التشكيل في غرف ملابس بها العديد من الثقافات ولاعبين من خلفيات وعادات وأديان مختلفة. الأمر ليس دائما سهلا، ولكن التشارك أمر جميل".

وتابع "أنا شخص فضولي ومراقب جيد وأحب التعلم. على سبيل المثال فتواجد رونالدو بالقرب مني أمر ممتع، إنه مثل بولت وفيدرر".

وأوضح "تفهم عادات أولئك الأشخاص أصحاب الطاقة والطموح الكبير يساعد. الأمر لا يتعلق بمحاكاته ولكنه يساعد على توسيع آفاقك كقائد".

كريستيانو رونالدو فيدرر بولت

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