بالفيديو - جنون في الدوري السعودي.. ريمونتادا مكتملة من الفيصلي أمام الاتفاق بمشاركة حسين السيد

رفض فريق الفيصلي الهزيمة أمام الاتفاق ولم يكتفي أيضا بالتعادل في الدقائق الأخيرة وحقق فوزا مثيرا وهاما بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبعدما كان متأخرا بنتيجة 3-1 استطاع الفيصلي العودة وتسجيل 3 أهداف منذ بداية الدقيقة 87 وحتى النهاية، ليحقق فوزا مثيرا برباعية.

تقدم الاتفاق في الدقيقة 20 عن طريق كريستيان جيوانكا ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 32.

ثم قلص فهد الأنصاري الفارق في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتفاق بهدفين لهدف.

وعاد محمد الكويكبي ليسجل الهدف الثالث للاتفاق في الدقيقة 74.

قبل أن تبدأ ريمونتادا الفيصلي ويسجل دينلسون جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 87.

ويواصل النجم الكويتي فهد الأنصاري تألقه ويسجل الهدف الثاني له والتعادل لفريقه في الدقيقة 95.

وأخيرا وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع يسجل لويس جوستافو هدف فوز الفيصلي بتسديدة رائعة سكنت شباك الحارس رايس مبولحي.

وشارك في المباراة المحترف المصري حسين السيد لاعب فريق الاتفاق ولعب اللقاء بالكامل.

بهذه النتيجة وصل الفيصلي إلى النقطة 27 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، وتجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 27 أيضا وتراجع للمركز الثامن.