تقرير – إصابة جاريث بيل وشكوك حول لحاقه بمباراة أياكس

تعرض جاريث بيل جناح ريال مدريد للإصابة في تدريبات فريقه الأخيرة قبل مواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا ما أثار الشكوك حول إمكانية لحاقه بالمباراة. وذلك حسب تقرير نشره برنامج إل شرينجيتو الإسباني.

وقال البرنامج في تقرير عاجل :"أخبار سيئة، جاريث بيل تعرض لإصابة في التدريبات وشكوك حول إمكانية مشاركته ضد أياكس".

صاحب الـ29 عاما غاب خلال الموسم الجاري بسبب الإصابة أكثر من مرة، وبلغت مدة غيابه 42 يوما ما يزيد عن 8 مباريات خاضها الملكي بدونه.

النجم الويلزي انضم إلى صفوف ريال مدريد قادما من توتنام في صيف 2013 بمبلغ 101 مليون يورو وينتهي عقده الحالي في صيف 2022.

وشارك بيل خلال الموسم الجاري في 28 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 12 هدفا وصنع 5 آخرين.

وعاد بيل من إصابة عضلية لحقت به في شهر يناير الماضي، ليشارك في الجولة الـ21 من الدوري ضد إسبانيول وكذلك ديبورتيفو ألافيس، كما لعب ضد أتليتكو مدريد في الدربي يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ23 وسجل هدفا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أياكس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.