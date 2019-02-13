صن: تشيلسي يتفاوض مع زيدان لخلافة ساري.. هازارد قد يستمر مع الفريق

يستعد نادي تشيلسي لإقالة مدربه الحالي ماوريسيو ساري والتفاوض مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدرب ريال مدريد السابق لتولي مهمة قيادة الفريق الفنية. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة بين المدرب الذي حصد على دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد لمدة 3 سنوات على التوالي وإدارة تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية إلى أن تعيين زيدان قد يشجع إدين هازارد على تجديد عقده مع تشيلسي.

هازارد صاحب الـ28 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من ليل في صيف 2012 بمبلغ 35 مليون يورو، وينتهي عقده الحالي مع الفريق اللندني في صيف 2020.

النجم الدولي البلجيكي شارك في 32 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 15 هدفا وصنع 10 آخرين.

وصرح هازارد عام 2017 قائلا :"الجميع يعلم كم الاحترام الذي أكنه لزيدان كلاعب ومدرب".

وواصل "لا أعلم ما سيحدث في المستقبل، على الرغم من ذلك، اللعب تحت إمرة زيدان سيكون حلما".

زيدان تولى تدريب ريال مدريد بعد بداية موسم 2015-2016 وقاد الفريق لتحقيق رقما تاريخيا بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي كما فاز بلقب السوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية مرتين وكأس السوبر الإسبانية والدوري الإسباني.