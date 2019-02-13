ميرور: ريال مدريد يعتقد أن معاناة تشيلسي مع ساري ستسهل مهمته في ضم هازارد

يعتقد ريال مدريد أن معاناة تشيلسي ومستواه السيء خلال الموسم الجاري مع مدربه ماوريسيو ساري قد تسهل كثيرا من إمكانية ضم إدين هازارد نجم الفريق اللندني خلال الصيف المقبل. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

إدين هازارد النادي : تشيلسي تشيلسي

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الملكي يفكر جديا في التقدم بعرض لضم اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت أن معاناة ساري وفشله في أن يربح مساندة هازارد وبعض اللاعبين إلى صفه في غرفة الملابس ستسهل مهمة النادي الملكي كثيرا.

هازارد صاحب الـ28 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من ليل في صيف 2012 بمبلغ 35 مليون يورو، وينتهي عقده الحالي مع الفريق اللندني في صيف 2020.

النجم الدولي البلجيكي شارك في 32 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 15 هدفا وصنع 10 آخرين.

وذكرت صحيفة "تليجراف" في وقت سابق أن هازارد ينوي إبلاغ تشيلسي بقراره بعدما تعطلت مفاوضات تجديد عقده. (طالع التفاصيل)