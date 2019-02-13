مدرب الإسماعيلي يقرر تصعيد جناح منتخب الشباب للفريق الأول

قرر سيدومير يانوفيسكي مدرب النادي الإسماعيلي تصعيد محمود عبد الله لاعب فريق الشباب بالنادي ومنتخب مصر للشباب لتدريبات الفريق تمهيدا للاستعانة بخدماته.

وكان صاحب الاعب مواليد عام 2000 قد تألق وحصل على الإشادة من الجهاز الفني لفريقه، خلال المواجهة الودية التي أقيمت ضد الشرقية.

وظهر محمود عبد الله جناح الدراويش في مران الفريق الأول استعدادا لمواجهة النجوم في الدوري المصري.

ويستعين الجهاز الفني للدراويش بقيادة يانوفيسكي بعدد من اللاعبين الصغار المتميزين مثل مدحت فقوسة ومصطفى فارس.

وصرح عبد الله للموقع الرسمي قائلا :"سعيد بتلك الثقة الغالية وأعد الجميع بأنني سأبذل قصارى جهدي مع الفريق، المدرب تنحدث معي وطالبني بضرورة التألق والتمسك بالفرصة لإثبات جدارتي".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة النجوم ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز يوم السبت.