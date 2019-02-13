قال أحمد قناوي المدرب العام للنادي الإسماعيلي إن مواجهة فريقه ضد النجوم صعبة لأنه الفريق الوحيد الذي فاز ضد الزمالك في الدور الأول من الدوري. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح قناوي قائلا: "مواجهة النجوم صعبة، إنه الفريق الوحيد الذي فاز ضد الزمالك في الدور الأول، والزمالك فاز ضده مؤخرا بهدف وحيد".

وأضاف "النجوم نظم ويملك دفاع قوي وقدرات هجومية جيدة كما أنه يستطيع التعامل جيدا مع الكرات الثابتة".

وواصل "مباريات الدوري ليست لها مقياس ولم يعد هناك فريق كبير أو صغير فالكل يسعى للنقاط الثلاثة".

وأتم "هدفنا الفوز حتى نتقدم خطوات في جدول الدوري، حتى نخرج من المكان المتواجدين فيه، نحن جاهزون للقاء".

ويستضيف الإسماعيلي نظيره النجوم ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.